هل تؤثر الشقوق على تمديد خدمة المحطة الفضائية الدولية؟

أعلن يوري غودزينكو، نائب مدير تحليق القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أن إصلاح الشقوق في وحدة "زفيزدا" الروسية، لن يؤثر على احتمال تمديد خدمتها إلى عام 2028.

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ويشير غودزينكو، في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "القرار بشأن تمديد خدمة المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028، اتخذ على أعلى المستويات. وبالإضافة إلى هذا، هذه الشقوق التي تم إصلاحها، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مدة خدمة المحطة إلى عام 2028".

ويذكر أن أول تسرب بسيط للهواء من المحطة الفضائية الدولية اكتشف في سبتمبر عام 2019، وفي أكتوبر عام 2020 اكتشف طاقم المحطة في وحدة "زفيزدا" الروسية، الشق الذي يتسرب منه الهواء.

المصدر: نوفوستي