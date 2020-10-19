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"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا للاتصالات

الفضاء

Reuters
صورة أرشيفية
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أطلقت شركة "سبيس إكس" الأحد 18 أكتوبر صاروخ "فالكون – 9" حامل المجموعة الـ14 من أقمار "ستارلينك" الصناعية التي تضم 60 قمرا صناعيا.

وقال ناطق باسم الشركة إن الصاروخ انطلق إلى الفضاء من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا بعد أن تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة.

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وعادت المرحلة الأولى للصاروخ التي كانت قد استخدمت قبل ذلك 5 مرات لتهبط على منصة عائمة  في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مجموعة "ستارلينك" للأقمار الصناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعي لا يزيد عن 500 كيلوغرام.

وستضمن مجموعة الأقمار الصناعية هذه دخول الإنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية، ما يناسب معيار" 5 جي"  في كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية.

وتنوي الشركة أن تضمن الإنترنت السريع بالدرجة الأولى لسكان جنوب الولايات المتحدة نهاية العام الجاري. وأما العدد الإجمالي للأقمار الصناعية الذي ستطلقه الشركة فيبلغ 11 ألف قمر صناعي، ما سيكلفها مبلغا قدره 10 ملايين دولار.

المصدر: تاس

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