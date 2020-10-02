شركة سبيس إكس تؤجل إطلاق مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك قبل 18 ثانية من موعد الإطلاق، بسبب مشكلة في المعدات الأرضية.

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وكان من المفترض إطلاق الصاروخ في الساعة 9.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16.17 بتوقيت موسكو) يوم الخميس 1 اكتوبر. ومع ان جميع عمليات التحضير لإطلاق الصاروخ جرت بصورة طبيعية، إلا أنه أعلن قبل 18 ثانية من الموعد المحدد عن تأجيل عملية الإطلاق نتيجة اكتشاف "مؤشرات غير اعتيادية لأجهزة استشعار المعدات الأرضية". ولم يعلن عن الموعد الجديد لإطلاق الصاروخ.

وتجدر الإشارة، إلى أنه الإطلاق الثالث عشر لمجموعة من 60 قمرا صناعية من أقمار ستارلينك. وقد أطلقت شركة سبيس إكس، إلى الآن، أكثر من 700 قمر من مجموعة أقمار ستارلينك، تعمل جميعها حاليا في الفضاء.

ويذكر أن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 كان قد تأجل في الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي