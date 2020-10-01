أمريكا توقف إطلاق قمرها العسكري قبل ثوان من الموعد المحدد!

أعلنت شركة United Launch Alliance أن إطلاق صاروخ Delta IV الذي كان سيحمل إلى المدار قمرا استخباراتيا أمريكيا أجّل مرة أخرى.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن "ULA أوقفت وقبل 7 ثوان فقط من الموعد المحدد العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ Delta IV الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض قمر NROL-44 التابع للمكتب الوطني الأمريكي للاستخبارات العسكرية الفضائية".

We experienced an automated abort because a sensor reported a fault. Automated Safety System operated as intended. Bird and payload are safe and unharmed. Engine ROFI ignitors were not fired. Turbo pumps were not spun up. Mission safety first... — Tory Bruno (@torybruno) October 1, 2020

وأشار الموقع إلى أن عملية الإطلاق كان من المفترض أن تتم مساء الأربعاء الفائت تمام الساعة 23:54 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح اليوم الخميس 6:54 بتوقيت موسكو)، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

وجاء في تغريدة لـ United Launch Alliance على الإنترنت "جهاز الأمان الذي يتحكم بالعد التنازلي لآخر 10 ثوان قبل الإطلاق أوقف العملية عند الثانية السابعة.. يقوم فريق الشركة بمعاينة سبب المشكلة..".

The TCSR, which controls the final 10 seconds of the countdown, performed as intended and safely initiated a hold at T-minus seven seconds. The team is currently reviewing all data and will determine the path forward. — ULA (@ulalaunch) October 1, 2020

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وكان من المفترض إطلاق القمر المذكور إلى مدارات الأرض في يونيو الفائت، لكن عملية إطلاقه تأجلت عدة مرات لأسباب فنية، ويوم 28 من سبتمبر الفائت أعلنت ULA عن تأجيل إطلاقه لأسباب تتعلق بظروف الطقس غير المواتية.

المصدر: تاس