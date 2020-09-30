الروس يصممون قمرا صناعيا لترحيل إشارات ترسل إلى القمر

سيكون بمقدور نظام "لوتش" الفضائي بعد تطويره ضمان ترحيل إشارات ترسلها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى القمر.

جاء ذلك في تقرير نشرته شركة "غونيتس" للأنظمة الفضائية. وأشار التقرير إلى أن نظام "لوتش" سيوسع منطقة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الفضائية،، بما فيها مسارات مؤدية إلى القمر.

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يذكر أن نظام "لوتش" لترحيل الإشارات بدأ استخدامه الاختباري عام 2016. ويضم النظام في الوقت الراهن 3 أقمار صناعية "لوتش – 5 آ"، "لوتش – 5 بي" ، "لوتش 5 في".

والغاية من النظام هي ضمان تبادل المعلومات بين الأقمار الصناعية والمركبات والصواريخ الفضائية المحلقة على مدارات لا يزيد ارتفاعها عن ألفي كيلومتر، بما في ذلك تبادل المعلومات بين المحطة الفضائية الدولية والمركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية.

يذكر أن معهد " ريشيتنيف" لأنظمة الاتصال وقع مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عام 2020 اتفاقية تصميم وتصنيع القمر الصناعي المطور من طراز "لوتش – 5 في إم" والذي سيطلق إلى مدار الأرض بحلول عام 2024 ليضمن الاتصال مع المسابير والمحطات الروسية الماهولة وغير الماهولة التي تطلق إلى القمر.

المصدر: تاس