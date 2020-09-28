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روسيا تطلق اليوم 22 قمرا صناعيا

الفضاء

روسيا تطلق اليوم 22 قمرا صناعيا
Sputnik
صورة أرشيفية
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أطلقت روسيا الاثنين 28 سبتمبر من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري 3 أقمار صناعية من طراز "غونيتس – إم" و19 قمرا صناعيا صغيرا باستخدام صاروخ "سويوز -2 1.بي".

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن الصاروخ أطلق الساعة 14.20 يوم 28 سبتمبر بتوقيت موسكو وعلى متنه 3 أقمار صناعية للاتصالات و19 قمرا صناعيا صغيرا وأضاف أن وحدة التسريع "فريغات" قد انفصلت الساعة 14.30 عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

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يذكر أن صاروخ سويوز – 2" يطلق العام الجاري للمرة الرابعة من مطار "بليسيتسك" الفضائي. وكان قد أطلق الصاروخ من المطار المذكور قبل ذلك في 22 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن هذا العام سيشهد في نوفمبر المقبل إطلاق صاروخ آخر بأقمار "غونيتس – إم" الصناعية للاتصالات التي تخصص لضمان الاتصالات الدائمة في مدار الأرض المنخفض وتبادل المعلومات مع منشآت ثابتة ومتحركة وكذلك لإعادة ترحيل الإشارات في شبكات مختلفة.

المصدر: تاس

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