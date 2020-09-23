روسيا تؤكد احتراق قمرها الصناعي في الغلاف الجوي للأرض

أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الروسي المعطل من طراز "مونيتور - إي 1" دخل الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي الأرضي فوق المحيط الأطلسي واحترق فيها.

وقال ناطق باسم المؤسسة إن القمر الصناعي دخل الساعة الثالثة صباح يوم 22 سبتمبر الجاري الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي ليتحطم ويحترق فيها وأضاف أن القمر الصناعي المذكور ينتمي لنفايات فضائية بسبب تعطله مدة طويلة.

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وأوضح الناطق أن موقع سقوط بعض الشظايا الناتجة عن تحطم واحتراق القمر الصناعي هو المنطقة الاستوائية للمحيط الأطلسي باحداثيات 5 درجات من خط العرض الشمالي و50 درجة من خط الطول الغربي.

يذكر أن القمر الصناعي "مونيتور - إي 1" أطلق إلى مدار الأرض في أغسطس عام 2005 من مطار "بليسيتسك" الفضائي الروسي وصار يواجه مشاكل تقنية متعلقة بالاتصال. وظل القمر الصناعي بعد استعادة الاتصال به يعمل في مدار الأرض لغاية عام 2011 حين تم إخراجه من الخدمة.

جدير بالذكر أن قيادة الدفاع الجوي والفضائي الأمريكي أكدت هي أيضا احتراق القمر الصناعي الروسي.

المصدر: تاس