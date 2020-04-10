بوتين للمحطة الفضائية الدولية: التعاون مستمر رغم كل التحديات

عشية الاحتفال بيوم الفضاء، اتصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمحطة الفضائية الدولية، حيث وصل رواد الفضاء، الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريستوفر كاسيدي.

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وقد وصل الرواد الثلاثة يوم أمس إلى المحطة الفضائية الدولية، لينضموا لزملائهم الروسي، أوليغ سكريبوشكا، والأمريكيين، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

وأعرب الرئيس بوتين عن إيمانه بأن التعاون في الأنشطة الفضائية سوف يستمر، على الرغم من جميع التحديات الصعبة التي يواجهها العالم.

وكانت المركبة "سويوز - إم إس 16" قد انطلقت محمولة على الصاروخ "سويوز-2.1a" يوم أمس في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو، من المنصة رقم 31، بمطار "بايكانور" الفضائي بكازاخستان، ووصلت إلى المحطة الفضائية الدولية الساعة 17:13 بتوقيت موسكو، وعلى متنها الرواد الثلاثة.

"أنا مقتنع اليوم، أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها العالم اليوم، فإن الأنشطة الفضائية، وتعاوننا في هذا المجال مع شركائنا الأجانب سوف يتطور بفعالية، لأن البشرية لا يمكن أن تقف ساكنة دون حركة، وستسعى دائما إلى التقدم والتطور، وتضافر كافة الجهود لتوسيع نطاق المعرفة والعلوم".

وتحتفل روسيا بيوم الفضاء في 12 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي تمكن فيه رائد الفضاء، يوري غاغارين (1934-1968)، من الدوران حول كوكب الأرض للمرة الأولى في التاريخ عام 1961.

المصدر: RT