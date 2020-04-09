التحام المركبة "سويوز-إم إس 16" بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

تمت بنجاح عملية التحام المركبة الفضائية "سويوز-إم إس 16" وعلى متنها رواد الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانشين، وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريستوفر كيسيدي، بالمحطة الفضائية الدولية.

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Пилотируемый корабль #СоюзМС16 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Анатолий, @ivan_mks63 и Крис! pic.twitter.com/IvpU34PBmV — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020

تمت عملية الالتحام الساعة 17:13:21 بتوقيت موسكو. وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، في حسابها على موقع "تويتر"، أن بإمكان رواد الفضاء الدخول إلى المحطة في وقت قريب، بعد الاستعداد لهذه العملية. ورحبت المؤسسة بالرواد الجدد على متن المحطة: "مرحبا بكم على متن المحطة، أناتولي وإيفان وكريس".

وكانت المركبة قد انطلقت محمولة على الصاروخ "سويوز-2.1a" في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو، من المنصة رقم 31، بمطار "بايكانور" الفضائي بكازاخستان، ووصلت إلى المحطة الفضائية الدولية بعد 6 ساعات (أربع دورات حول الأرض، بواقع ساعة ونصف للدورة الواحدة، بسرعة تبلغ حوالي 28 ألف كلم/س، حتى تصل إلى المدار الذي تدور فيه المحطة على ارتفاع حوالي 400 كلم عن سطح الأرض).

المصدر: روس كوسموس