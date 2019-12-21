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إثيوبيا ترصد الجفاف من الفضاء

الفضاء

إثيوبيا ترصد الجفاف من الفضاء
Reuters CHINA DAILY
الصاروخ الصيني الحامل Long March 5 (صورة أرشيفية)
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أعلنت أديس أبابا إطلاق قمر صناعي متعدد الأطياف، لمراقبة البيئة وتغيرات المناخ بهدف "تحسين التخطيط الزراعي وأنشطة التعدين والإنذار المبكر من الجفاف".

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد تم إطلاق القمر ETRSS-1 البالغ وزنه 72 كيلوغراما من الصين، وبلغ مداره على بعد 700 كم عن سطح الأرض.

وقالت إن محطة التحكم الأرضية الخاصة بالقمر، تقع في منشأة مراقبة الفضاء "أنتوتو" قرب العاصمة أديس أبابا، وأن مهندسين إثيوبيين سيتولون مهام التحكم التام بالقمر الصناعي.

وأوضحت أن القمر سيوفر أموالا ضخمة، بالإضافة إلى أن "المراقبة ستمكن البلاد من الوصول إلى البيانات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وسيدعم إثيوبيا في تحقيق تطلعاته للنمو والتنمية".

المصدر: وكالة لأنباء الإثيوبية

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