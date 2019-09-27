"ناسا" ترصد لحظة تدمير ثقب أسود نجما بحجم شمسنا

تمكن العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية لأول مرة من رصد حدث كوني استثنائي وفوضوي، يتمثل في ثقب أسود هائل يمزق بعنف نجما يحتضر، باستخدام تلسكوب TESS.

وكشفت "ناسا"، بواسطة صائد الكواكب TESS، وهو قمر صناعي أطلقته لاستكشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية، عن وجود نجم على بعد 375 مليون سنة ضوئية، ينعطف عن سبيله ويتصاعد وسط السحب الكثيفة ذات الجاذبية القوية لثقب أسود هائل.

What happens when a star strays too close to a black hole? Intense tides break it apart into a stream of gas. @NASA_TESS helped produce the most detailed look yet at the beginning of this cataclysmic phenomenon. Visualize how it unfolded: https://t.co/k8V9LFVX9f#BlackHoleWeek⚫ pic.twitter.com/h9H9mnfq9t — NASA (@NASA) September 26, 2019

وقال العلماء إن النجم الذي يساوي حجمه حجم شمسنا، تم امتصاصه في النهاية في "غياهب النسيان" في حدث كوني نادر يطلق عليه اسم ظاهرة "اضطراب المد والجزر".

واستخدم علماء الفلك شبكة دولية من التلسكوبات للكشف عن هذه الظاهرة في 20 يناير الماضي، ثم تحولوا إلى تلسكوب TESS لإجراء تحليل أكثر تفصيلا.

وصُممت مناطق المشاهدة الدائمة للتلسكوب، لمطاردة الكواكب البعيدة، وتم تغيير مواقعها لتتبع الحدث بعد رصده بالفعل في المنطقة نفسها من السماء.

Since it's #BlackHoleWeek, do y'all wanna see what happens when a star gets torn apart by a black hole? 👀



Here's what the tidal disruption event ASASSN-19bt looked like through the lenses of @NASA_TESS and @SuperASASSN! pic.twitter.com/eGuUzXJym1 — Patrick Vallely 🛰️🌌🔭 (@AstronomerPat) September 26, 2019

وتسبب هذا الحدث في انخفاض درجات الحرارة بنحو 50%، من 40 ألف درجة مئوية إلى 20 ألف درجة مئوية على مدى بضعة أيام.

وقال عالم الفلك توماس هوليان، من معهد كارنيجي للعلوم الذي قاد البحث، إنها المرة الأولى التي يشهد فيها العلماء انخفاضا مبكرا في درجات الحرارة خلال وقوع ظاهرة اضطراب المد والجزر، رغم أن بعض النظريات توقعت ذلك.

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وأشار باتريك فاليلي، المؤلف المشارك في البحث، من جامعة ولاية أوهايو، إلى أن بيانات TESS المبكرة "سمحت لنا برؤية ضوء قريبا جدا من الثقب الأسود، وهو أقرب بكثير مما تمكنا من رؤيته من قبل".

وهذا ما ساعد الفريق على تحديد الحدث كونه اضطراب المد والجزر وليس نوعا آخر من الانفجار، كما يحدث وسط المجرات أو المستعرات العظيمة.

وتقع هذه الظاهرة الكارثية عندما يغامر نجم ما بالاقتراب من ثقب أسود هائل. وتوجد الثقوب السوداء في مركز معظم المجرات الكبيرة، بما في ذلك درب التبانة. وتمزق قوى الجاذبية الهائلة في الثقب الأسود النجم إلى أجسام متعددة، مع بعض المواد التي يتم إلقاؤها في الفضاء فيما يغرق الباقي وسط الثقب الأسود، مكونا قرصا من الغاز الساخن والمشرق أثناء ابتلاعه.

المصدر: ديلي ميل