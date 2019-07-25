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تعطل كاميرات الفيديو الخارجية في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

تعطل كاميرات الفيديو الخارجية في المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كاميرات الفيديو المثبتة على السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية قد توقفت عن إرسال المعلومات إلى الأرض، ويحاول المختصون إصلاح الخلل.

تشير "ناسا" في بيانها، إلى "فقدان المعلومات التي يرسلها الجهاز التجريبي العالي الدقة High Definition Earth-Viewing (HDEV) المثبت على السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية، حيث لم تعد الكمبيوترات الأرضية تستلم شيئا منه. ويقوم المختصون حاليا بدراسة المعلومات المتوفرة عن حالة الجهاز، من أجل تحديد سبب الخلل".

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ويذكر أن الجهاز HDEV كان قد نقل إلى المحطة الفضائية عام 2014 ويتكون من 4 كاميرات فيديو فائقة الدقة، وتم تثبيته على السطح الخارجي للوحدة العلمية الأوروبية "كولومبوس" في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

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