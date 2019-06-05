لقطات تنقلك من المحيط الهادئ إلى الأطلسي بدقيقة واحدة!

صوّر رائد "ناسا" لقطات "زمنية متقطعة" من المحطة الفضائية الدولية ترسل المشاهدين في رحلة مذهلة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي في دقيقة واحدة فقط.

وفي شريط الفيديو، الذي التقطه رائد الفضاء نيك هاغ، يُختزل زهاء 30 دقيقة من الوقت المداري على متن المحطة الفضائية الدولية، أو ثلث الوقت الذي تستغرقه المحطة لإكمال دورة واحدة كاملة حول الكوكب، في 60 ثانية فقط مع تصوير الغلاف الجوي للأرض في لقطات مذهلة.

وقال هاغ على "تويتر": "لقد شعرت بالذهول عندما شاهدت الغيوم المتموجة تختفي في الظل".

ORBITING EARTH: Our planet is truly stunning! Check out this timelapse of a 30 minute trip from 254 miles above the Earth that astronaut Nick Hague captured. pic.twitter.com/V4qyx9Pq5i — KXLY 4 News (@kxly4news) June 3, 2019

ووصل نيك هاغ إلى المحطة الفضائية في 14 مارس، ومن المقرر أن يعود من رحلته (مدتها 6 أشهر) في شهر أكتوبر.

وفي حديثه عن تجربته الفضائية، قال هاغ إن ظهره تمدد طولا بسبب نقص الجاذبية، وبدأ يتكيف مع الحياة الفضائية.

المصدر: ديلي ميل