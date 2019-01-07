ابنة الرئيس التونسي بن علي تضع حدا للشائعات والمأذون سعودي!

وضعت ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حدا للشائعات التي طالتها الفترة الماضية بزواجها من مغني الراب التونسي كادوريم (كريم الغربي).

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وعقد المغني التونسي قرانه رسميا على نسرين بن علي، في السعودية، بعد أن ظهرا سويا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الرئيس السابق ووالدتها.

وكانت قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتكهنات بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، بمناسبة رأس السنة 2019.

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المصدر: انستغرام