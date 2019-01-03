نسرين زين العابدين بن علي تثير ضجة كبيرة بظهورها مع مغن شهير على يخت في عرض البحر (صور)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتكهنات بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بمناسبة رأس السنة 2019.

ونشر مغني الراب التونسي على "إنستغرام" الصورة، التي التقطت على يخت في عرض البحر، حيث أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي.

وقبل أحداث يناير 2011، كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري الذي فرّت معه قبل أن ينفصلا.

المصدر: إنستغرام + RT