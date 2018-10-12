خرائط غوغل تكشف خيانة زوجية!

أقدم أحد سكان مدينة ليما عاصمة بيرو على تطليق زوجته بعد أن رآها في أحضان رجل آخر في خرائط غوغل.

إقرأ المزيد

وتفيد صحيفة The Mirror بأن الزوج تعرف على زوجته في بانوراما ثلاثية الأبعاد، عندما كان يعد مسارا لرحلته، حيث لاحظ رجلا ممددا على مصطبة ورأسه في حضن زوجته، حيث تعرف عليها من ملابسها، على الرغم من عدم وضوح وجهها.

والتقطت الصورة عام 2013 في منطقة "جسر التنهدات" التي تعتبر من معالم المدينة السياحية. وقد اعترفت الزوجة بالخيانة بعد أن واجهت "أدلة" عديدة تثبت خيانتها، ولهذا انفصل الزوجان.

المصدر: لينتا. رو