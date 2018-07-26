خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا غارقا" قبالة السواحل اليونانية

رصد أحد مستخدمي خرائط غوغل "جسما مغمورا مجهول الهوية" قبالة سواحل اليونان، لم يستطع أي شخص معرفة ماهيته.

ونشر المستخدم "Underbelly"، مقطع فيديو حول الكائن الغريب عبر موقع "Disclose.tv"، وكتب: "تم اكتشاف هذا الكائن المغمور الغريب في بحر إيجة قبالة سواحل اليونان وإحداثياته هي (40°27'4.62) (22°51'39.78)، حتى يتسنى لكم التحقق من ذلك بأنفسكم".

وأضاف المستخدم قائلا: "لقد قمت أيضا بأخذ بعض القياسات باستخدام المسطرة على غوغل إيرث، وهذا الكائن يبلغ طوله 220 قدما".

ويظهر الكائن الغريب بشكل دائري تتوسطه دائرة داخلية صغيرة، وقد تضاربت الآراء حول ماهية هذا الجسم، إذ اقترح العديد بأنه قد يكون تشكيلا بركانيا على شكل مثلث نشأ نتيجة لتراكم مواد من الثورات البركانية.

لكن نظريات البعض كانت غريبة بعض الشيء، حيث علق أحدهم قائلا: "أعتقد أنه يبدو وكأنه منارة قديمة". وقال نايجل واتسون، مؤلف دليل التحقيقات حول الأجسام الغريبة، إن البعض يعتقد أن هذا الجسم هو صحن طائر مغمور في الأعماق، "لكنه على الأرجح يحتمل أن يكون تشكيلا طبيعيا".

المصدر: ميرور