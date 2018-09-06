الجيش الروسي ينشئ كاتدرائية أرثوذكسية عسكرية

تعتزم قيادة الجيش الروسي إنشاء كاتدرائية أرثوذكسية عسكرية في حديقة "باتريوت" الواقعة في ضواحي موسكو والتي تقام فيها معارض عسكرية.

وعرض نموذج ثلاثي الأبعاد للكاتدرائية على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.

وقال الموقع إن الكاتدرائية البالغ ارتفاعها 95 مترا يمكن أن تتسع لـ6000 شخص. وللكاتدرائية 5 أقسام، منها رئيسي يكرس لعيد قيامة المسيح.

وزارة الدفاع الروسية

أما الأقسام الأربعة الباقية، فتخصص لصنوف القوات المسلحة الأربعة والقديسين الرعاة لها. وعلى سبيل المثال، فإن الأمير القديس، ألكسندر نيفسكي، هو راعي القوات البرية، والنبي القديس إيليا، راعي القوات الجوية والفضائية وقوات المظليين. أما الرسول القديس أندراوس المدعو أولا، فهو راعي القوات البحرية. والقديسة الشهيدة باربرا فتعد راعية قوات الصواريخ الاستراتيجية.

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وستوضع في الأقسام أيقونات لرعاتها فضلا عن زخارف ونقوش تظهر المعارك التاريخية المجيدة للجيش الروسي ونصوص من الكتاب المقدس.

وقال وزير الدفاع الروسي إن الكاتدرائية الجديدة ستصبح مركزا دينيا روسيا تنويريا للعسكريين ورجال الدين المسيحي الأرثوذكسي والمواطنين الروس.

المصدر: زاشيشات روسيا