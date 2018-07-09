أبوظبي.. غرامة باهظة لمن يتوقف للنظر إلى حادث مرور
حذرت شرطة أبو ظبي السائقين في الإمارة من التوقف والتجمهر للنظر إلى حوادث المرور، وفرضت غرامة مالية قدرها 270 دولارا على من يخالف القانون الجديد.
وفرضت الشرطة الغرامة لكي لا يؤدي التجمهر حول الحادث إلى حوادث أخرى، ولمنع تعطيل حركة المرور على الطرقات.
واتخذ القرار الجديد إثر حادث مروري حدث منذ أيام، وأدى تجمع السيارات والناس فيه إلى تأخر وصول الشرطة وتعطيل حركة سيارات الإسعاف التي صعب عليها الوصول في الوقت المناسب.
تسع إصابات في حادث مروري بالعين بسبب التجمهر والإسعاف الخاطئ . . دعت شرطة أبوظبي،إلى عدم تجمهر الأشخاص والوقوف العشوائي للمركبات في مواقع الحوادث،لتجنب عرقلة وصول سيارات الإسعاف،والإنقاذ والمرور ،حفاظاً على سلامة الجميع . وكان حادثاً مرورياً وقع في منطقة مساكن على طريق العين دبي،نتج عنه تعرض 9 أشخاص لإصابات بسيطة بسبب تدهور مركبة يقودها السائق بسرعة زائدة ،اصطدمت بأخرى كانت متوقفة،ماأدى إلى إنحراف الأولى الى المسار الثاني من الطريق وقيادتها بعكس السير على نحو تسبب في دهس 9 أشخاص كانوا يحاولون إسعاف مصابين في السيارة المتوقفة . وحذر العقيد أحمد الزيودي مدير ،إدارة المرور في العين من مخاطرالتجمهر حول الحوادث المرورية نظرا لماتسببه من اختناقات مرورية و عرقلة وصول دوريات المرور والاسعاف والانقاذ ، معتبراً إياه سلوكاً غير حضارياً ويعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر . #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news #security_media
كما اعتبرت قيادة شرطة أبو ظبي أن ظاهرة التجمهر والنظر إلى الحوادث غير حضارية، كما أنها تعرض حياة الناس على الطرقات للخطر.
وعرض القانون الجديد لأول مرة في عام 2017، كجزء من تعديلات كبيرة طالت قانون المرور في الإمارات. ولكن، تم تحديثه مؤخرا بتحديد الغرامة المالية (270 دولارا) على من يعرقل السير أثناء الحوادث.
المصدر: Gulf News + Instagram