أبوظبي.. غرامة باهظة لمن يتوقف للنظر إلى حادث مرور

حذرت شرطة أبو ظبي السائقين في الإمارة من التوقف والتجمهر للنظر إلى حوادث المرور، وفرضت غرامة مالية قدرها 270 دولارا على من يخالف القانون الجديد.

وفرضت الشرطة الغرامة لكي لا يؤدي التجمهر حول الحادث إلى حوادث أخرى، ولمنع تعطيل حركة المرور على الطرقات.

واتخذ القرار الجديد إثر حادث مروري حدث منذ أيام، وأدى تجمع السيارات والناس فيه إلى تأخر وصول الشرطة وتعطيل حركة سيارات الإسعاف التي صعب عليها الوصول في الوقت المناسب.

كما اعتبرت قيادة شرطة أبو ظبي أن ظاهرة التجمهر والنظر إلى الحوادث غير حضارية، كما أنها تعرض حياة الناس على الطرقات للخطر.

وعرض القانون الجديد لأول مرة في عام 2017، كجزء من تعديلات كبيرة طالت قانون المرور في الإمارات. ولكن، تم تحديثه مؤخرا بتحديد الغرامة المالية (270 دولارا) على من يعرقل السير أثناء الحوادث.

المصدر: Gulf News + Instagram