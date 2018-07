أبوظبي.. غرامة باهظة لمن يتوقف للنظر إلى حادث مرور

تسع إصابات في حادث مروري بالعين بسبب التجمهر والإسعاف الخاطئ . . دعت شرطة أبوظبي،إلى عدم تجمهر الأشخاص والوقوف العشوائي للمركبات في مواقع الحوادث،لتجنب عرقلة وصول سيارات الإسعاف،والإنقاذ والمرور ،حفاظاً على سلامة الجميع . وكان حادثاً مرورياً وقع في منطقة مساكن على طريق العين دبي،نتج عنه تعرض 9 أشخاص لإصابات بسيطة بسبب تدهور مركبة يقودها السائق بسرعة زائدة ،اصطدمت بأخرى كانت متوقفة،ماأدى إلى إنحراف الأولى الى المسار الثاني من الطريق وقيادتها بعكس السير على نحو تسبب في دهس 9 أشخاص كانوا يحاولون إسعاف مصابين في السيارة المتوقفة . وحذر العقيد أحمد الزيودي مدير ،إدارة المرور في العين من مخاطرالتجمهر حول الحوادث المرورية نظرا لماتسببه من اختناقات مرورية و عرقلة وصول دوريات المرور والاسعاف والانقاذ ، معتبراً إياه سلوكاً غير حضارياً ويعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر . #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news #security_media

