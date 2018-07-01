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شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من طفل سعودي حول قيادة والدته للسيارة!

مجتمع

شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من طفل سعودي حول قيادة والدته للسيارة!
Reuters
قيادة المرأة للسيارة في السعودية
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تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأب سعودي يمازح نجله الصغير حول سماحه لزوجته بقيادة السيارة، وكانت ردة فعل الطفل غريبة ومضحكة!

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ويظهر الفيديو الأب وهو يخبر طفله، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، بأن والدته ستقود السيارة، مع دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية قبل أيام حيز التنفيذ.

فقال الوالد لطفله: "والله لتسوق أمك"، ورد الطفل بعصبية بالغة: "لا والله ما تسوق"، ليكرر الوالد قسمه حول عزمه جعل زوجته تقود السيارة، ليرد عليه الطفل بحدّة: "والله لو تسوق والله لأذبحها"، ثم يقوم مغادرا المكان باكيا ويردد "أنا أعلمكم أيش راح أسوي".

يذكر أنه يوم 24 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، استطاعت المرأة السعودية، لأول مرة وبشكل شرعي، الجلوس خلف مقود السيارة، لتسجل لحظة طال انتظارها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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