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لأول مرة وبالفيديو.. سعوديات يقدن السيارات في شوارع المملكة

أخبار العالم العربي

لأول مرة وبالفيديو.. سعوديات يقدن السيارات في شوارع المملكة
twitter.com
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دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، ابتداء من منتصف الليلة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ونشطاء مقاطع فيديو لنساء سعوديات وهن يقدن السيارات بشكل قانوني لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأعلنت دائرة المرور في السعودية أنه تنفيذا للأمر السامي رقم (905) سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات

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