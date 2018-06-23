لأول مرة وبالفيديو.. سعوديات يقدن السيارات في شوارع المملكة

دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، ابتداء من منتصف الليلة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ونشطاء مقاطع فيديو لنساء سعوديات وهن يقدن السيارات بشكل قانوني لأول مرة في تاريخ المملكة.

عاجل | فيديو لإحدى السعوديات وهي تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية#المرأة_السعودية_تسوقpic.twitter.com/5xnh8kWl0q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2018

فيديو | إحدى الفتيات تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية#المرأة_السعودية_تسوقpic.twitter.com/r5OZxAZSkP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2018

وأعلنت دائرة المرور في السعودية أنه تنفيذا للأمر السامي رقم (905) سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات