إعلامي مصري شهير ضحية يوتيوبر: قال لي سأنشر فيديوهاتك ومصر كلها هتضحك عليك

كشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز إعلامي مصري شهير على يد يوتيوبر تهديد الإعلامي والتعدي عليه بالسب والقذف وطعنه في عرضه بعد خلافه مع سيدة كان على علاقة بها قبل زواجه من مذيعة شهيرة.

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وقال الإعلامي الشهير أمام جهات التحقيق في ضحية ابتزاز أكرم سلام: "اللي حصل إني من حوالي سنة وشهرين كنت على علاقة صداقة مع سيدة من دولة عربية تدعى "دينا م." وكانت بيننا مراسلات ومحادثات تحتوي على صور مخلة خاصة بي، لكن من حوالي شهر بطلنا نتكلم بعد زواجي من زوجتي الإعلامية بإحدى القنوات".

وأضاف الضحية: "من حوالي عشرين يوما تفاجأت بأن دينا نزلت مصر وعرفت إنها راحت للمحامي بتاعي "أكرم أ." والشهير بأكرم سلام وبعثت له بالصور الفاضحة والفيديوهات التي أرسلتها وقبل ما تعمل كده لقيتها بتهددني على الواتس آب الخاص بي أني لو مدفعتش 260 ألف جنيه هتفضحني".

وتابع قائلا: "وبعدها لقيت جالي رسائل على الواتس آب من أكرم بيهددني فيها وبيبتزني وبيساومني وبيقولي لو مدفعتش للست 260 ألف جنيه هفضحك وهنشر فيديوهاتك وصورك وإنه معاه ليا فيديوهات عنب وهخلي مصر كلها تضحك عليك".

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وقضت محكمة جنايات المعادي المصرية بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه.

ووجهت إلى سلام تهم مثل التهديد والابتزاز لإعلامي شهير وجرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

وحددت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر سلام في 28 مايو لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة السيدة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، متخصصة في المأكولات.

المصدر: "القاهرة 24"