جدل في المغرب بعد مناقشة أطروحة طالب دكتوراه فلسطيني راحل (صور)

خلفت مبادرة أساتذة من جامعات متعددة منح طالب فلسطيني راحل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا حالة من الجدل في المغرب.

وتمت المناقشة عقب وفاة الطالب قبل الدفاع عن أطروحته، التي سجلها في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان "التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة، فلسطين نموذجا".

قررت اللجنة العلمية بجامعة القاضي عياض قبول أطروحة الطالب الفلسطيني الراحل هاني دراوشة رحمه الله ومنحه الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.



-المرحوم من مدينة نابلس كان يدرس بالمغرب لما عاد لبلده توفي رحمه ،للإشارة الطلبة من فلسطين لديهم منح دراسية مجانية في… pic.twitter.com/eGuHJVsiB3 — Hassan Belfkih (@BelfkihHC) June 8, 2024

وفي دعوة مناقشة هذه الأطروحة، التي تمت يوم الجمعة الماضي، كتب رئيس لجنتها: "ضمن مبادرة إنسانية راقية، ستناقش أطروحة الباحث الفلسطيني الفقيد هاني دراوشة، الذي لم يمهله القدر ورحل عنا قبل سنة، عندما كانت إجراءات المناقشة على وشك الاكتمال. شكرا لكل من ساهم في بلورة هذه الالتفاتة الرمزية من إدارة جامعة القاضي عياض، وكلية الحقوق بمراكش، ومركز دراسات الدكتوراه، ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، والأستاذين المشرفَين وباقي الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية".

في #المغرب قررت اللجنة العلمية قبول أطروحة الطالب الفلسطيني الراحل الشهيد هاني دراوشة(رحمه الله) ومنحه الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر. pic.twitter.com/Kr4aC5pruP — 🇵🇸🇵🇸🇵🇸Thaer Abubaker د.ثائر أبوبكر (@Abubaker3Thaer) June 7, 2024

ولم تخل هذه المبادرة من ردود فعل منتقدة، حيث قال عبد الوهاب الرامي، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط: "تمت مناقشة بحث طالب فلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في غيابه وهو بين يدي الله، بعد أن نفض يديه من الدنيا وكل ما فيها من مراتب وشهادات (…) نوقشت نيابة عنه رسالة دكتوراه لو كان سئل من هناك عن رغبته في أن يلتئم الأساتذة دونه لمنحه لقب دكتور، الذي بالمناسبة لم يعد لديه بريق زمان، لربما كان قال "أنا في شأن آخر، ولم يعد مطمع في مغانم الدنيا، كيفما كانت!". من هنا أول استنتاج: مناقشة عمل جامعي دون إرادة صاحبه يعد إكراها لا يقبله المنطق".

انطلاق اشغال مناقشة أطروحة الطالب الفلسطيني الراحل هاني دراوشة(رحمه الله) لنيل الدكتوراه بكلية الحقوق في مراكش#فری_غزہpic.twitter.com/Zjjbs7DZUb — إيمَــانْ🕊🇲🇦 (@E96m_x) June 7, 2024

من جهته، وصف الكاتب والإعلامي الذي سبق أن درس بالجامعة محمد بوخزار ما وقع بكونه "سابقة جامعية غير مستساغة"، مضيفا: "إنها حالة إنسانية مؤثرة لكن لا راد لقضاء الله فيها، وبالتالي كان بإمكان الكلية والجامعة التفكير في وسيلة علمية أخرى لتكريم الباحث المتوفى، من قبيل الاكتفاء بنشر عمله البحثي والسعي لتداوله، بعد طبعه، على أوسع نطاق بين الجامعات، خاصة إن كان متصفا حقا بالفرادة والتميز؛ ثم تصدر الكلية شهادة تنويه بالباحث المأسوف على رحيله، وتقيم له حفلا تأبينيا لاحقا".

مناقشة ليست كسائر المناقشات.

مناقشة الطالب الفلسطيني هاني دراوشة، (رحمه الله).

قد يكون أمرا عاديا أن تتم مناقشة طالب توفي

ولكن الجميل هو الحضور الغفير لجمهور الباحثين والطلبة، بمدرج الندوات السوسي بمراكش، لهذه المناقشة الرمزية

انها القضية الفلسطيني التي تعيش في وجدان المغاربة. pic.twitter.com/Xyz5QwaeMJ — إيمَــانْ🕊🇲🇦 (@E96m_x) June 7, 2024

ونبه محمد البقالي، إعلامي وباحث حاصل على شهادة الدكتوراه، إلى ما يعكسه هذا الموعد الأكاديمي من "احتفاء معلن بالقضية الفلسطينية واستعادة لزخمها في الأوساط الأكاديمية، لأنه خلال سنوات التطبيع العجاف هذه بلغ الحماس بالبعض مبلغا أسقطهم في الإسفاف والرعونة، لذلك عندما يحدث الاحتفاء في جامعة مراكش فهذا يعني ضمن ما يعني أن زمن الحماس الأرعن الذي ركب البعض عقب التطبيع دون أن يطلب منهم أحد ذلك قد انتهى".

رغم غياب الجسد الا أن الروح حاضرة ..

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش تنظم مناقشة شرفية تقديرا لروح الطالب الراحل الفقيد هاني دراوشة يومه الجمعة 07 يونيو 2024 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا بمدرج المختار السوسي.

الدعوة عامة pic.twitter.com/9Qk6QuIaSm — صالح قبــــــــــــــــــــــــادة (@GbadaSalah) June 6, 2024

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة مناقشة الأطروحة إدريس لكريني إن "الطالب الراحل وضع أطروحته التي كانت مسجلة في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بمركز الدكتوراه لأجل عرضها على اللجنة العلمية عام 2023 بعد موافقة الأستاذة المشرفة واستكمال الشروط الإدارية، وبعد ذلك ببضعة أسابيع، أي بتاريخ 10 ماي 2023، تعرض لحادثة سير فارق إثرها حياته في فلسطين، أي في الفترة التي بدأ يتوصل فيها مركز الدكتوراه بالكلية بتقارير إيجابية بشأن الأطروحة".

وأضاف: "تقرر بعد ذلك تنظيم هذه المناقشة التي رغم بعدها الإنساني فهي لم تكن مجاملة ولم تمس بأصول البحث الأكاديمي والأمانة العلمية، وإنما شكلت مبادرة تعكس الحرص على عدم ضياع هذا الجهد العلمي، وليكون متاحا أمام الطلبة والباحثين للاستفادة منه"، مشيرا إلى أن هذه المناقشة "ليست سابقة على المستوى الوطني أو الدولي، فقد سبق تنظيم مناقشات علمية في عدد من الجامعات المغربية والعربية والدولية لباحثين فاجأهم الموت قبل الوقوف أمام لجان المناقشة"، وقدم أمثلة بجامعات بالمغرب، وأمريكا، وتونس، ومصر.

المصدر: هسبريس