إعلامي سعودي شهير يعلن إصابته بالسرطان واستئصال 30 سم من القولون (فيديو)

فاجأ الإعلامي السعودي الشهير جاسم العثمان، الوسط الإعلامي، بإعلان إصابته بمرض السرطان في القولون.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر جاسم العثمان في إحدى الأمسيات وخاطب الوسط الإعلامي بأنه ليس من طبعه حب الشكوي وإعلان تفاصيل مرضه ودخول المستشفى، موضحا أنه اكتشف مرضه في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الماضي.

وقال العثمان إن الطبيب طلب استئصال جزء كبير من القولون، وإنه بالفعل أجرى العملية واستأصل 30 سم من القولون.

وبين الإعلامي السعودي القدير أن الأمور حاليا أصبحت مستقرة، معبرا عن سعادته بالتواجد في أمسية مع محبيه.

وفي حسابه على منصة "إكس"، طمأن جاسم العثمان متابعيه على صحته، حيث تمنى الكثيرون له الصحة والعافية والشفاء.

أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يشفي استاذنا الكبير #جاسم_العثمان وان يمن عليه بنعمة الصحة والعافية انه على كل شيء قدير 🤲

اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين 🤲@m3jassimpic.twitter.com/Bdjyqcf9bS — محمد الشهري (@Alshehritv) June 9, 2024

ونشر العثمان في تدوينة على صفحته الشخصية صورة له خلال زيارته لأحد الأشخاص في المستشفى، معلقا عليها بالقول: "رسالة إلى الأحبة من أبناء وطني الحبيب (السعودية)..التحية والتقدير لكم على كرمكم وطيب مشاعركم.. رفع الله قدركم في الدارين ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر.. الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة..وأمارس نشاطي بشكل طبيعي....وأتواجد في العديد من المناسبات والفعاليات دعما وتقديرا..وأنا أمامكم في اللقطة (الصورة)..في زيارة أخي سعيد الشهراني في المستشفى مساء يوم الأحد 9 يونيو 2024، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان..وباقة ورد لكل فرد منكم".

رسالة إلى الأحبة..من #أبناء_وطني_الحبيب🇸🇦

التحية والتقدير لكم..على كرمكم وطيب مشاعركم..رفع الله قدركم في الدارين ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر..

ألحمد لله..أنا بخير وبصحة جيدة..وأمارس نشاطي بشكل طبيعي....واتواجد في العديد من المناسبات والفعاليات دعما وتقديرا..وأنا أمامكم في… pic.twitter.com/TkGI6TCsCj — جاسم العثمان (@m3jassim) June 9, 2024

المصدر: RT