الإعلامية المصرية لميس الحديد تكشف عن إصابتها بالسرطان

كشفت الإعلامية والمذيعة المصرية لميس الحديدي عن إخفائها إصابتها بمرض السرطان، وقالت "لما بيجيلك السرطان بتبقي عايزة تستخبي وتتجنب الكلام عنه".

وقالت الحديدي خلال تصريحات تليفزيونية لها على سؤال سبب إخفاء مرضها عن الجمهور قائلة: "ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة".

وأضافت لميس الحديدي:" أنا خبيت المرض عن ابني لحد ما كبر ولما بيجيلك كانسر بتستخبى وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه".

وأوضحت أنها لما اكتشفت إصابتها بالسرطان، اعتبرت أنه "كابوس وهيعدي والحمد لله لو ربنا أعطاني نعمة في حياتي غير ابني فهو أخد بإيدي، واللي وقف معايا في فترة المرض أمي وعمرو أديب وأصحابي وعائلتي القريبين أوي، محدش كان يعرف".

المصدر: وسائل إعلام مصرية