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إثر جريمة بشعة هزت الشارع الكويتي.. تأييد حكم الإعدام على الشيخ صباح السالم الصباح

مجتمع

إثر جريمة بشعة هزت الشارع الكويتي.. تأييد حكم الإعدام على الشيخ صباح السالم الصباح
إعدام الشيخ صباح السالم الصباح
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قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح، قاتل بطل سباق الدراجات المائية الكويتي عبد العزيز الزعتري‬⁩.

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جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح
جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح

وشهدت محافظة مبارك الكبير في مساء اليوم العاشر من شهر أبريل الماضي، جريمة مروعة راح ضحيتها الزعتري، بعد أن اقدم شخص بإطلاق 10 رصاصة عليه أمام منزله، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وتمكن قطاع الأمن الجنائي في وقت لاحق من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم بالجريمة، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهته، قال محامي ورثة المجني عليه بشار النصار: "لم أستغرب هذا الحكم العظيم من قضائنا النزيه بشكل عام والدائرة الجنايات المستأنفة السادسة بشكل خاص، فهذا القضاء الشامخ يحق الحق ويحكم بالعدل، ولا يميز بين كبير أو صغير، بين شيخ أو مواطن".

وأضاف: "فالجميع أمامهم سواسية في القانون، نعم إنه القضاء الكويتي الذي لا سلطان عليه، ونعم هذه هي الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد".

المصدر: صحيفة الراي

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