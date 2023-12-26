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جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح

مجتمع

جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح
محكمة الجنايات في الكويت
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قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح بتهمة قتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري.

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وترجع تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما، في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل صوب سلاحه تجاه المجني عليه أمام أعين والدته وأمطره بوابل من الرصاص، لتستقر 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباحعبد العزيز الزعتري

المصدر: د ب أ

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