السعودية.. الأحوال المدنية تعلن إمكانية تغيير الاسم وحذف وتعديل اسم الشهرة والقبيلة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة

وفي التقاصيل، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد 40 و41 و43، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.

وبينت الأحوال المدنية أن من الممكن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عاما، ويُسمح لهم بالتغيير في المرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكدة أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب الأمر وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الإرث لدى الورثة.

وأوضحت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقا للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، ويُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.

المصدر: "واس"