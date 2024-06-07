مصر..محام يحتفل بعيد ميلاد ابنته أمام منزل طليقته بطريقة غربية ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

أثارت طريقة احتفال غريبة لجأ إليها محام من مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية، بمناسبة عيد ميلاد ابنته التي تقيم وشقيقها مع والدتهما الحاضنة، تفاعلا كبيرا.

وفي التفاصيل، اصطحب المحامي "أحمد .ج" شقيقته وأصدقاءه ومعارفه وبعضا من زملائه، وأحضر فرقة "طبل ومزمار بلدي"، بالإضافة إلى قالب حلوى وشمعة تحمل رقم 4 بعدد عمر ابنته، في الشارع أسفل منزل طليقته.

وظهرت الفرقة في مقطع فيديو وهي تعزف أغنية "كل عام وأنت بخير"، وتعالى هتاف الأب ومرافقيه بعبارة "كل عام وأنت بخير.. يا ليلي.. يا ليلي".

وعزفت الفرقة أيضا أغنية "إنزل يا جميل عالساحة"، في محاولة منه لدفع أسرة طليقته لإنزال ابنته للاحتفال معهم في الشارع بعيد الميلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أوضح المحامي أنه قام بتوزيع الحلوى على الجيران والمارة في الشارع احتفالا بعيد الميلاد وأشعل شمعة وقام بإطفائها مع مرافقيه.

وأضاف أن ابنته وشقيقها خرجا من الشرفة وشاهداه، ولكن طليقته أسرعت بإدخالهما إلى داخل الشقة سريعا، لافتا إلى أنه كان في غاية السعادة عندما شاهد ابنته لأول مرة منذ عامين، على حد قوله.

وتابع: "كنت أتمنى أن تنزل ابنتي مع أحد أهل طليقتي للاحتفال بعيد ميلادها معنا لبضعة دقائق إلا أن ذلك لم يحدث، وتعازيي أن رسالتي وصلت لابنتي أني أحبها وإن لم تفهمها الآن ستفهمها عندما تكبر".

وأشار إلى أن بعض الجيران تعاطفوا معهم رغم ظروف امتحانات أبنائهم في الثانوية، إلا أن الاحتفال لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي نشرته "المصري اليوم" على مواقع التواصل الإجتماعي، ما خلق حالة من التفاعل، حيث علق أحدهم قائلا: "الله أعلم إيه اللي بينهم.. البيوت عبارة عن صناديق مغلقة..لا يعلم ما بداخلها إلا أصحابها"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل".

المصدر: "المصري اليوم"