مصر.. القبض على عصابة كولومبية نسائية تستقطب الرجال

تمكنت قوات الأمن المصرية من إسقاط عصابة نسائية تتكون من 4 سيدات يحملن الجنسية الكولومبية، في شقتين بمدينة الرحاب لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأعمال الدعارة بمقابل مادي.

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ووردت معلومات لقوات الأمن أكدتها التحريات السرية "باستغلال عدد من الساقطات عقارا بمدينة الرحاب في ممارسة أعمال الدعارة".

وكشفت التحريات أن "شبكة الدعارة تتكون من 4 فتيات يحملن الجنسية الكولومبية، وذلك عن طريق استقطاب الزبائن راغبي المتعة الحرام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة في الليلة".

وتابعت التحريات أن "المتهمات اتخذن من شقتين بدائرة مدينة الرحاب مسرحا لممارسة تلك الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن داخل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتحرير محضر بالواقعة".

المصدر: القاهرة 24