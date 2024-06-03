ليبيا.. تلميذة تعاني من متلازمة أطفال القمر تخطف القلوب في امتحانات الشهادة الثانوية

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة تلميذة تعاني من متلازمة أطفال القمر، بعد أن خاضت امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي في ظروف استثنائية وأثارت إعجاب الجميع بتفانيها.

وأبدى الدبيبة إعجابه الشديد بإصرار التلميذة فرح سالم على تحقيق أحلامها رغم التحديات الصحية، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه عائلتها.

وأكد أن فرح تعتبر مثالا يحتذى به في الصمود والمثابرة.

كما وجه وزير التربية والتعليم إلى الاهتمام بالطلبة الذين يعانون من نفس المتلازمة، وعددهم 18 تلميذا على مستوى ليبيا، من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة لهم وتفعيل دور معلمي الفئات الخاصة في المدارس التي يدرسون بها.

وقد أثارت قصة فرح تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الناس عن تعاطفهم ودعمهم الكبير لها، وانهالت التعليقات المشجعة والداعمة لتلك الطفلة الشجاعة التي أثبتت أن لا شيء يمكن أن يقف في طريق الأحلام.

يذكر أن أطفال القمر هي حالة تشير لواحد من الاضطرابات الوراثية النادرة وهو اضطراب جفاف الجلد المصطبغ أو جفاف الجلد الاصطباغي Xeroderma Pigmentosum، هذا الاضطراب يقف حاجزا أمام قدرة الجسم على إصلاح أضرار أشعة الشمس على الجسم أو أي مصدر آخر للأشعة فوق البنفسجية، وتظهر آثاره على جلد الجسم والعينين والجهاز العصبي أيضا.

المصدر: RT