"تحرّض الأطفال على الدعارة أو البغاء".. قرار بحبس مطربي "راب" بسبب أغنية لهما في المغرب

حكمت محكمة مغربية بالسجن لمطربي "راب" مدة عامين لكل منهما بسبب أغنية أطلقاها على "يوتيوب"، اعتبرتها السلطات ومنظمة معنية بحقوق الأطفال أنها تحرض القاصرين على "الدعارة أو البغاء".

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وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر قضائي مطلع بأن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قضت بإدانة صاحبي شريط الأغنية المعروفة بـ"شر كبي أتاي" بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما (أربع سنوات)، مع غرامة مالية بتهمة "تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك".

وأضاف المصدر أن "المحكمة طلبت أيضا حذف شريط الفيديو من تطبيق (يوتيوب)"، كما أشار إلى أن الحكم هو في طور التحرير، وسينشر للعموم بعد يوم أو يومين".

وفي تصريحات لـ"هسبريس"، علقت رئيسة جمعية "ما تقيسش ولدي" (لا تلمس طفلي) الحقوقية نجاة أنور أنها "ليست طرفا في القضية، بل فقط منظمة "ما تقيسش ولدي" طالبت بحذف شريط الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقم بمتابعة صاحبي الشريط قضائيا".

وأثارت الأغنية غضب الكثير من النشطاء والجمعيات الحقوقية، التي اعتبرتها “تتضمن دعوات للاعتداء على الأطفال".

المصدر: "هسبريس"