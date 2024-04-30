مصر.. إعلانات بألفاظ خادشة تثير جدلا واسعا (صور)

أثارت حملة إعلانية بشوارع مدينة الغردقة في مصر صباح اليوم الثلاثاء غضب أهالي المدينة السياحية، حيث استخدمت فيها ألفاظ اعتبرها الأهالي خادشة للحياء.

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وفوجئ عدد من الأهالي بقيام شركة الإعلانات الحاصلة على امتياز شوارع الغردقة، بحملة إعلانية لإحدى معارض الأثاث استخدمت ألفاظ خادشة للحياء.

وتعد تلك هي الواقعة الثانية لشركة الإعلانات الحاصلة على حقوق الامتياز بمدينة الغردقة، حيث قامت بعمل إعلانات تمهيدية في بداية الحملة الإعلانيةـ إلا أن مسئولي الوحدة المحلية قاموا بإزالتها على الفور.

من جانبه قال اللواء ياسر حماية رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إن مثل تلك الألفاظ المستخدمة في الدعاية مرفوضة.

وأضاف سيتم تكليف حي جنوب الغردقة بإزالة تلك الإعلانات على الفور، مشيرًا إلى أن عقد شركة الإعلانات تم توقيعه مع ديوان عام المحافظة وليس الوحدة المحلية.

المصدر: القاهرة 24