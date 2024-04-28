مصر.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل مخطط اغتياله ومحاكمة المتهمين ونجيب ساويرس يعلق

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى أن القضاء أصدر أحكامه على "الإرهابيين الذين خططوا لاغتياله" في وقت سابق، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب أحمد موسى: "الحمد لله والشكر لله.. قضاء مصر العادل يصدر أحكامه على الإرهابيين الذين خططوا لاغتيالي ضمن مخططهم الإرهابي، فقد رصدوا تحركاتي من منزلي وأماكن عملي وجهزوا أسلحة آلية وذخائر لتنفيذ جريمتهم، وتمكن جهاز الأمن الوطني من القبض عليهم وأدلوا باعترافاتهم الكاملة حول مخططهم الشرير، وأحيلوا للمحاكمة التي عقدت جلساتها واستمعت لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا والشهود".

وأضاف موسى: "كما استمعت المحكمة إلى الدفاع عن الإرهابيين وهم أحمد محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله (مؤسس التنظيم الإرهابي) وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله وعبد الله محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله وحمد محمد محمود سعد محمد وعلى محمد عبد الرؤوف علام".

وأردف: "وعاقبت المحكمة الإرهابي الاول بالسجن المؤبد، بينما عاقبت الثاني والثالث والرابع والخامس بالمشدد 15 عاما، والإرهابي الأخير بالمشدد 5 سنوات، ومصادرة الأسلحة الآلية والذخائر ونظارة ميدان استخدموها فى الرصد والمراقبة خلال الشروع فى تنفيذ مخططهم الإرهابي".

من جهته علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تدوينة الإعلامي المصري قائلا: "ولا كان في اي داعي لكل ده"، مرفقا رمز الوجه الضاحك مع تعليقه.

و لا كان في اي داعي لكل ده 😂 https://t.co/JlZg8P2sQE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 27, 2024

المصدر: RT