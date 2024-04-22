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نجيب ساويرس يثير تفاعلا برده على سؤال حول "الضيوف" الذين يعيشون بمصر

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نجيب ساويرس يثير تفاعلا برده على سؤال حول
Gettyimages.ru
رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس
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أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا عبر منصة "إكس"، برده على سؤال موجه له حول رأيه في الـ"ضيوف" الذين يعيشون في مصر.

ووجهت مستخدمة عبر منصة "إكس"، سؤالا لرجل الأعمال المصري قالت فيه: "رأي حضرتك إيه في الضيوف اللي في مصر؟".

ورد ساويرس قائلا: "مصر طول عمرها بلد مضياف لكل إنسان ترك بلده لظروفها الصعبة"، مضيفا: "فأهلا ومرحبا بيهم كلهم في بلدهم مصر".

وأثار السؤال ورد نجيب ساويرس عليه تفاعلا عبر المنصة ذاتها وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

المصدر: RT

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