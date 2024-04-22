نجيب ساويرس يثير تفاعلا برده على سؤال حول "الضيوف" الذين يعيشون بمصر

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا عبر منصة "إكس"، برده على سؤال موجه له حول رأيه في الـ"ضيوف" الذين يعيشون في مصر.

ووجهت مستخدمة عبر منصة "إكس"، سؤالا لرجل الأعمال المصري قالت فيه: "رأي حضرتك إيه في الضيوف اللي في مصر؟".

ورد ساويرس قائلا: "مصر طول عمرها بلد مضياف لكل إنسان ترك بلده لظروفها الصعبة"، مضيفا: "فأهلا ومرحبا بيهم كلهم في بلدهم مصر".

مصر طول عمرها بلد مضباف لكل انسان ترك بلده لظروفها الصعبة فاهلا و مرحبا بيهم كلهم في بلدهم مصر ❤️ https://t.co/0iodW2nA6x — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 20, 2024

وأثار السؤال ورد نجيب ساويرس عليه تفاعلا عبر المنصة ذاتها وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

مفيش مشكله ان تقبل مصر اي ضيف باي اسباب انسانيه لكن هل وضع مصر يتحمل ضيوف لأسباب اقتصادية..اعتقد مسألة صعبه

لدينا أزمات في كل شيء بالإضافة ان اي شيء زائد عن الحد قد يخلق مستقبلا مشكلة للضيف

والمضيف — القاء الضوء (@SStu8CreGuw6ObN) April 21, 2024

ايوة مصر طول عمرها مضيافة لكن لابد أن يكون كل شئ بالياقة وحسب ترتيب. احنا عندنا كل شئ با فوضى ولا يوجد اى ترتيب لوجود اللاجئين فى مصر — Fady (@Fady67805688) April 20, 2024

هو اهلا و مرحبا وكل حاجه ، بس لما الموضوع يذيد عن الحد يقلب ضد !!

ولما بردو الموضوع يبقي غير منظم و بيأثر علي الاقتصاد الصغير و رفع مستوى المعيشه علي المواطن البسيط يبقي الموضوع يبقي ليه وقفه !! — لورين 🦋 | ثريد |🍒 Lorein (@tola_2m) April 20, 2024

طب بالنسبة ان المفروض عدد اللاجئين يبقى متناسب مع وضع البلد الاقتصادي.

البلد بقت ملقف

و الملايين دى حتتضاعف مع الوقت. — Amira Mahmoud (@AmiraMa552609) April 21, 2024

المصدر: RT