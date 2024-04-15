عربيا وعالميا.. ترتيب الدول من حيث تعداد أفراد الأسرة الواحدة

أظهر إحصاء أجرته مجلة CEOWORLD حول متوسط عدد أفراد الأسرة التي تعيش في منزل واحد، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا التصنيف، وسلطنة عمان الأولى عربيا.

وقالت المجلة إنه لتحديد البلدان ذات الأسرة الأكثر تعدادا، قامت بمراجعة العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الأسر عبر البلدان تختلف من حيث الأشخاص الذين نعيش معهم ونتشارك معهم مساحات المعيشة.

وأوضحت أنها أجرت تحليلا لترتيبات المعيشة المختلفة في جميع أنحاء العالم، مبينة أن متوسط ​​حجم الأسرة في أفغانستان بلغ حوالي 8.04 شخصا، في حين يبلغ متوسط ​​حجم الأسرة في السويد وألمانيا وفنلندا وسويسرا أقل بقليل من شخصين. ومع ذلك، يبلغ المتوسط ​​العالمي حوالي 4.5 شخص لكل أسرة.

الدول التي احتلت المراتب العشرة الأولي عالميا من حيث حجم للأسرة لعام 2024 هي:

جمهورية أفريقيا الوسطى بمعدل 8.6 السنغال بمعدل 8.33 غامبيا بمعدل 8.23 أفغانستان بمعدل 8.4 عمان بمعدل 8.2 العراق بمعدل 7.7 جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعدل 7.5 موريتانيا بمعدل 7.4 قطر بمعدل 7.2 الصومال بمعدل 6.9

أما الدول العربية التي أتت في المراتب العشرة الأوائل فهي:

سلطنة عمان بمعدل 8.2 العراق بمعدل 7.7 قطر بمعدل 7.2 لبنان (المرتبة 11 عالميا) بمعدل 6.8 المملكة العربية السعودية (14 عالميا) بمعدل 6.8 اليمن (16 عالميا) بمعدل 6.67 الجزائر (17 عالميا) بمعدل 6.4 الإمارات العربية المتحدة (19 عالميا) بمعدل 6.3 الكويت (21 عالميا) بمعدل 6.2 سوريا (30 عالميا) بمعدل 5.8

أما الدول التي لديها أصغر حجم عائلات فهي:

السويد بمعدل 1.9 ألمانيا 1.91 فنلندا 1.93 سويسرا 1.97 موناكو 2.2 النرويج وفرنسا 2.22 هولندا 2.23 أنتيغوا وبربودا 2.27 ناورو 2.3 ليتوانيا 2.32

المصدر: ceoworld