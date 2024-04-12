مصر.. حديث أمين الفتوى عن وزن روح الإنسان يثير جدلا كبيرا

أثار الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن وزن روح الإنسان.

وفي التفاصيل، أجاب الدكتور محمد عبد السميع خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على سؤال يقول: "كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس؟" وسؤال آخر يقول: "وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟" حيث أوضح قائلا: "الروح عبارة عن سر يسرى في جسد الإنسان كما يسرى الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان"، قائلا إنها تساوي "1 غرام".

وتابع عبد السميع: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهى فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة".

واستشهد بالحديث النبوى: "يا جابرُ ما لي أراكَ منكسِرًا؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ، وترَكَ عيالًا ودَينًا، قالَ: أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ؟ قلتُ: بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ: ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيى أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ: يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ: يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى: إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ: وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا".

وقد أثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض، فيما أيدها آخرون، وعلق أحدهم قائلا: "فيه تجربه اتعملت فعلا عشان يعرف مقدار التغير بوزن الانسان بعد الوفاة ووجدوا ـن الوزن نزل بحوالى 21 غرام، والبعض شاف إن ده ممكن يكون وزن الروح، ولكن فيه علماء آخرين ترى أن الروح لا وزن لها..لكن الجسم بتحصل فيه تغيرات بعد الوفاة"، في حين أضاف آخر: "ولا جرام ولا لها وزن تماما..ارجع إلى الآية: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا"..هي أمر كن فيكون.. الحياة والموت لنبلوكم أيكم أحسن عمل".

المصدر: "المصري اليوم" + RT