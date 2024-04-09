أستاذة فقه مقارن بجامعة الأزهر تصدر فتوى عن "الموت الرحيم" وتحدد شروط جوازه

قالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، إنه من الممكن أن يتم فصل الأجهزة الطبية عن مريض يعاني من مرض شديد لا علاج له.

وأضافت سعاد صالح ردا على سؤال هل أن القتل الرحيم ضرورة أم مخالفة للشرع: "الشخص الذي يعاني من مرض شديد وأسرته تنفق عليه الكثير من الأموال، من الممكن أن يتم فصل الأجهزة العلاجية عنه من أجل أن يرحمه الله".

وأفادت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال مقابلة مع برنامج "أصعب سؤال" على قناة "الشمس": "عمر الأجهزة لا تؤجل الموت، وأن ما يحدث للمواطنين أصحاب الأمراض الصعبة يكون تعذيب لهم وهلاك المال للورثة".

وأردفت قائلة: "أنا مع فصل الأجهزة الطبية من على المريض بمرض صعب ويكون هناك لجنة طبية تحدد أن العلاج ليس له فائدة".

وأشارت إلى أنه وسبق أن طلبت من الأطباء فصل الأجهزة الطبية من على زوجها بسبب تعرضه لمرض شديد في الرئة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية