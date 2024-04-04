عالم أزهري يكشف عن عدد كبير للملحدين في مصر

كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر أحمد كريمة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر.

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ولفت كريمة إلى أن عددهم تجاوزا الـ3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية، القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي، موضحا أن الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة.

المصدر: مصر تايمز