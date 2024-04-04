عالم أزهري يهاجم ثورة 25 يناير والإخوان المسلمين

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن "جماعة الإخوان خرجت من رحم السلفية وليس العكس، وهذا سر تحالف السلفية مع الإخوان، لأن حسن البنا عرف جماعة الإخوان بأنها سلفية".

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وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية: 25 يناير عمل غوغائي وليست ثورة، وما حدث من الإخوان في رابعة والنهضة يطبق عليه حد الحرابة لقطع الطريق وإخافة الناس.

ونوه بأن "القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي".

وأضاف "الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة".

المصدر: مصر تايمز