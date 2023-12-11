السعودية.. الداخلية تصدر بيانين منفلصين بشأن إعدام مدانين في مكة المكرمة والحدود الشمالية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، بيانين منفلصين بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) مدانين في مكة المكرمة والحدود الشمالية.

وقالت الداخلية السعودية في بيان بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة: "أقدم عبد العزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحماد - سعودي الجنسية - على قتل عبد الخالق محمد قاسم شريان - يمني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذه، وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذ القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصا بالجاني عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز الحماد - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1445 هجري الموافق 11 ديسمبر 2023، بمنطقة مكة المكرمة".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وأوضحت الداخلية السعودي في بيان آخر بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية قائلة: "أقدم هيكل بن سعيد بن صبر الشمري - سعودي الجنسية - على قتل فضلي بن حمود بن فايز الشمري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بخنجر في صدره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابع البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

واستطردت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني هيكل بن سعيد بن صبر الشمري – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1445 هجري الموافق 11 ديسمبر 2023، بمنطقة الحدود الشمالية".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"