السعودية..الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أجنبية قتلت سيدة سعودية "بسقيها مادة كيميائية"

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) بإحدى الجانيات في منطقة الرياض.



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ على قتل عائشة بنت سليمان بن راشد الشعيفاني ـ سعودية الجنسية ـ وذلك بسقيها مادة كيميائية (أسيد) مما أدى إلى وفاتها".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ يوم الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هجري الموافق 10 ديسمبر 2023 بمنطقة الرياض".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"