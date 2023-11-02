الصين تقيم مراسم حرق جثمان رئيس وزرائها السابق (فيديو)

أقيمت في العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، مراسم حرق جثمان الرئيس السابق لمجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء السابق) لي كه تشيانغ.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون المركزي الصيني:"في الثاني من نوفمبر 2023 تم حرق جثمان الرفيق لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة السابق لجمهورية الصين الشعبية، في مقبرة باباوشان التذكارية الثورية في بكين".

أجريت مراسم وداع جثمان لي كه تشيانغ في المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني، وأجريت مراسم حرق الجثمان في مقبرة باباوشان التذكارية الثورية، وحضرها شخصيات من القيادة الحزبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وأرسل الرئيس الصيني السابق هو جين تاو إكليلا من الزهور للتعبير عن تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وتعبيرا عن الحداد، وتخليدا لذكرى لي كه تشيانغ، تم تنكيس الأعلام الوطنية، يوم 2 نوفمبر، في ميدان تيانانمن وقاعة الشعب الكبرى وسط بكين، وفي وزارة الخارجية والمباني الحكومية في جميع المقاطعات الصينية، وفي السفارات والقنصليات الصينية في الخارج.

توفي رئيس مجلس الدولة السابق لجمهورية الصين الشعبية، لي كه تشيانغ، في 27 أكتوبر الماضي، إثر نوبة نوبة قلبية، عن عمر يناهز 68 عاما.

وكان لي كه تشيانغ، الذي ولد في عام 1955 في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، من أبرز المسؤولين الذين يمثلون "الجيل الخامس" في قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

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والتحق لي كه تشيانغ بالحزب الشيوعي، في عام 1976، وكان سكرتيرا لرابطة الشباب الشيوعي الصيني في التسعينات، وفي وقت لاحق تولى مناصب حاكم مقاطعة خنان، وسكرتير اللجنة الحزبية فيها، ثم سكرتير اللجنة الحزبية في مقاطعة لياونينغ.

وخلال الفترة بين 2008 و2013 كان لي كه تشيانغ نائبا لرئيس مجلس الدولة الصيني، حيث كان مسؤولا عن دائرة واسعة من المسائل، بما فيها التنمية الاقتصادية والرقابة على الأسعار والشؤون المالية والتغير المناخي وإدارة الاقتصاد الكلي.

ترأس لي كه تشيانغ مجلس الدولة الصيني لمدة 10 سنوات، من 2013 حتى مارس 2023. وخلال الفترة من 2012 إلى 2022 كان يعتبر ثاني أكبر عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي بعد الرئيس شي جين بينغ.

المصدر: نوفستي+وكالات