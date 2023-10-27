وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بوفاة الرئيس السابق لمجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ عن عمر 68 عاما.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء السابق توفي جراء نوبة قلبية.

وكان لي كه تشيانغ، الذي ولد في عام 1955 في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، من أبرز المسؤولين الذين يمثلون "الجيل الخامس" في قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

والتحق لي كه تشيانغ بالحزب الشيوعي في عام 1976، وكان سكرتيرا لرابطة الشباب الشيوعي الصيني في التسعينات، وفي وقت لاحق تولى مناصب حاكم مقاطعة خنان وسكرتير اللجنة الحزبية فيها، ثم سكرتير اللجنة الحزبية في مقاطعة لياونينغ.

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وخلال الفترة بين 2008 و2013 كان لي كه تشيانغ نائبا لرئيس مجلس الدولة الصيني، حيث كان مسؤولا عن دائرة واسعة من المسائل، بما فيها التنمية الاقتصادية والرقابة على الأسعار والشؤون المالية والتغير المناخي وإدارة الاقتصاد الكلي.

وكان لي كه تشيانغ يترأس مجلس الدولة الصيني خلال 10 سنوات، من 2013 حتى مارس 2023. وخلال الفترة من 2012 إلى 2022 كان يعتبر ثاني أكبر عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي بعد الرئيس شي جين بينغ.

وقبل 10 سنوات من الآن كان ينظر إلى لي كه تشيانغ بمثابة أحد المرشحين لتولي قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: RT + وكالات