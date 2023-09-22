مصر.. نشر آخر صورة للفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته

نشرت مريم مصيلحي، ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الصورة الأخيرة التي تجمعها بوالدها، وهو على فراش المرض، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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حيث ظهر أشرف مصيلحي، بصحبة ابنته مريم، وهما يُشيران بـ"علامة النصر" في إشارة إلى قهر المرض والانتصار عليه، كما حرصت مريم، على التقاط صورة طريفة معه، في محاولة للتخفيف عنه.

ورحل الفنان أشرف مصيلحي، عن عالمنا، مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وابتعد الفنان أشرف مصيلحي، عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، حيث كان مسلسل "الطاووس" الذي عرض عام 2021، هو آخر أعماله الفنية، حيث تعاون فيه مع جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية