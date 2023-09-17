مصر.. سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي وآخر ظهور له

رحل عن عالمنا مساء الأحد، الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض إذ ظل لفترة طويلة بالمنزل وتم وضع جهاز خاص له للتنفس بعيدا عن المستشفى وتوفي في منزله.

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وكانت زوجته المخرجة منال الصيفي، كشفت قبل رحيله عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته والمرض الذي يعاني منه.

وقالت زوجة أشرف مصيلحي في تصريحات خاصة لموقع قناة صدى البلد في آخر تصريح قبل وفاته: أشرف مش بيتحرك ولا بيتكلم بقاله فترة طويلة على الحال ده.

وأضافت منال أن المرض الذي يعاني منه زوجها هو سرطان المخ ونوع شرس وليس له أي علاج.

وفي السياق ذاته، كانت المخرجة منال الصيفي قد قالت لموقع قناة صدى البلد قبل وفاة أشرف مصيلحي: حالته صعبة، وأولادنا بيقعدوا يتكلموا معاه لكن مش عارفين هل حاسس بينا ولا لأ.

ومؤخرًا اشتكت المخرجة منال الصيفي من عدم استطاعتها توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقل زوجها الفنان أشرف مصيلحي إلى المستشفى، عبر حسابها بموقع فيسبوك، فيما عادت وطمأنت الجمهور بإيجادها سيارة إسعاف مكيفة لنقل الفنان أشرف مصيلحي إلى المستشفى، قائلة: الحمد لله الإسعاف لقوا سيارة مكيفة.

وكان قد تعرض الفنان أشرف مصيلحي لوعكة صحية مفاجئة وتم احتجازه بالعناية المركزة، وكانت قد أعلنت هذا زوجته المخرجة منال الصيفي عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وظهر الفنان أشرف مصيلحي عام 2019 كأخر ظهور له قبل الإعلان عن مرضه في برنامج "كلام ستات".

المصدر: صدى البلد