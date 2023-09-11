طليقة حسن شاكوش باكية: "كتبني بكر رشيد في قسيمة الزواج عشان لما أتكلم يحبسني"

انهارت ريم طارق طليقة مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، باكية على الهواء تأثرا بالأزمات التي تعيشها.

وقالت طارق في لقاء ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" المصرية "حسن شاكوش عاوز إيه من الحرب دي؟! هو مبسوط بنفوذه والسوشيال ميديا؟! مش بيفكر في ربنا وإن ده حق ولية؟!".

وأضافت طليقة حسن شاكوش: "أنا ولية وحقي كده كده جاي، شاكوش مستوعب كل ده؟! ليه يعيب في؟! ايه السبب؟! مكنتش عاوز تتجوزني متتجوزنيش".

وأفادت بأنه "دبر لها المكيدة من أول يوم زواج وسجلها في القسيمة أنها بكر رشيد حتى لا يحبسها لما تتكلم".

وأثارت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، جدلا واسعا بعدما خرجت بفيديو تقدم اعتذارها، للفنان المصري الذي قام بنشر الفيديو.

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وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، إن عم طليقها تدخل لحل هذة الأزمة، مؤكدة أن هذا الفيديو كان بالاتفاق.

وأوضحت قائلة: "عم حسن شاكوش تدخل بينا، وقالي لما تاخدي حقك هتطلعي تقولي إني خدت حاجاتي من الإنسان المحترم".

وأضافت ريم طارق طليقة حسن شاكوش: "الاتفاق بينا نعمل أنا وحسن كل واحد فيديو، وأنا بس اللي عملت ولسه الاتفاق مخلصش، المفروض كان ينزل الفيديو الأيام الجاية ومعرفش إيه لازمة الفيديو ينزله النهاردة".

وكان مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قد أعلن انتهاء الخلافات بينه وبين طليقته ريم طارق، بعدما وصلت إلى ساحات المحاكم.

وأشار مصدر إلى أن ريم طارق حصلت على جميع مستحقاتها المادية، والتي بلغت نصف مليون جنيه عن المؤخر والقائمة الزوجية، كما أنها توجهت لعش الزوجية للحصول أيضا على ملابسها وكل ما يخصها بالمنزل، ومن ثم قررت إنهاء الخلافات بشكل ودي، وصورت فيديو تخبر به الجمهور بحصولها على حقها وإنهاء الخلافات.

المصدر: "مصر تايمز" + قناة "المحور"