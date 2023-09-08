مصر.. فيديو لطليقة حسن شاكوش على صفحته يثير الجدل

أثارت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، جدلا واسعا بعدما خرجت بفيديو تقدم اعتذارها، للفنان المصري الذي قام بنشر الفيديو.

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وقالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، في لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، إن عم طليقها تدخل لحل هذة الأزمة، مؤكدة أن هذا الفيديو كان بالاتفاق، إذ أوضحت: عم حسن شاكوش تدخل بينا، وقالي لما تاخدي حقك هتطلعي تقولي إني خدت حاجاتي من الإنسان المحترم.

وأضافت ريم طارق طليقة حسن شاكوش: الاتفاق بينا نعمل أنا وحسن كل واحد فيديو، وأنا بس اللي عملت ولسه الاتفاق مخلصش، المفروض كان ينزل الفيديو الأيام الجاية ومعرفش إيه لازمة الفيديو ينزله النهاردة.

وتابعت ريم طارق: الحمد لله المشاكل خلصت إلى حد ما يعني، وهو محترم عشان أداني حاجاتي اللي في البيت لأني مكنتش عارفة أخد حاجاتي، وهو إنسان محترم عشان حافظ على حاجاتي لمدة 5 شهور عنده في البيت، وأنا اللي كان حقي مسلوب والحمد لله إني خدتها، لإن دي كانت أكتر حاجة وجعاني مش الماديات.

وبشأن القضايا المرفوعة في المحكمة من الطرفين، أكدت ريم طارق أن القضايا ما زالت قائمة في المحاكم، ومن المفترض أن يتنازل عنها الطرفان خلال الفترة المقبلة، مردفة: ارتحت إني عرفت أوصل لحل وكان شيء مستحيل إني أعرف أدخل البيت ده تاني، بس الحمد لله.

وكان مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قد أعلن انتهاء الخلافات بينه وبين طليقته ريم طارق، بعدما وصلت إلى ساحات المحاكم.

وأشار مصدر إلى أن ريم طارق حصلت على جميع مستحقاتها المادية، والتي بلغت نصف مليون جنيه عن المؤخر والقائمة الزوجية، كما أنها توجهت لعش الزوجية للحصول أيضا على ملابسها وكل ما يخصها بالمنزل، ومن ثم قررت إنهاء الخلافات بشكل ودي، وصورت فيديو تخبر به الجمهور بحصولها على حقها وإنهاء الخلافات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية