مصر.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل مجددا حول "علاقته بحورية فرغلي"

كشفت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، حقيقة فضحها "وجود علاقة تربط طليقها والفنانة حورية فرغلي" قبل طلاقها منه.

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وقالت ريم طارق خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات" المذاع على شاشة "القاهرة اليوم" عن تقديمها اعتذارا للفنانة حورية فرغلي، إنها لن تعتذر لها: "حورية فرغلي قالت إني لم أذكر اسمها وإني قولت حرف واحد بس، وهي مش زعلانة وأنا لم أتطرق إلى سيرتها، ولن أعتذر لأني مقولتش مين الشخصية".

وأشارت ريم، خلال لقائها ببرنامج"قعدة ستات"، إلى أنها لم تحاسب أي ست على خيانتها: "لا يجب محاسبة السيدة المتهمة بالخيانة مع شاكوكش، لأن إذا كان هذا الشخص مكتفي بالبنت اللي تزوجها لن ينظر إلى فتاة أخرى، وإذا حاسبتها أبسط شيء ستقوله هو روحي لجوزك شوفيه لية عمل كدة".

أوضحت ريم طارق، خلال حوار سابق لها مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت للخيانة من شاكوش، وقالت:"انا اطلقت منه لانه خاين وكان على علاقة بفنانة مشهورة تالت حرف من اسمها حرف الراء، وده كان سبب أن ناس كتير تقول أن ريم تقصد حورية".

ونفت حورية فرغلي علاقتها بشاكوش وأكدت أن كل اللي بينهم صداقة لكن مفيش أي علاقة بينهم خالص، وبعدها طالب الجمهور ريم بالاعتذار لحورية. لكنها رفضت وقالت :"انا مجبتش سيرتها عشان اعتذر أصلا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية