مصر.. حورية فرغلي تدخل على خط الجدل المثار حول علاقتها بحسن شاكوش وخيانة طليقته في رمضان

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي حقيقة علاقتها بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعد تصريحات طليقته ريم طارق أمس حول علاقة طليقها بإحدى الفنانات، التي بدأ الجمهور يتكهن باسمها.

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وقالت حورية فرغلي، في تصريح لموقع "القاهرة 24": والله عمري ما شفت حسن شاكوش ولا أعرفه شخصيًا، تابعت تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش حورية بس ما في شيرين !؟، أنا أصلا مبصاحبش أكيد مش هعرف راجل متجوز، وأنا مش كده خالص، ومع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعت الكلام ده، آخري صداقة، ولكن أنا عمري ماشفتوش حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير.

وكانت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قد تحدثت عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة.

وأضافت ريم طارق، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: مترجعيش لحسن.

وواصلت: سبب آخر، كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم عليّ كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وأطلب منكِ مواجهة حسن شاكوش.

المصدر: القاهرة 24